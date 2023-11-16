Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine "süper meyve" aronya anlatıldı

        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronya anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:56 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine "süper meyve" aronya anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da üniversite öğrencilerine yüksek besin değeri ve antioksidan özelliği dolayısıyla "süper meyve" olarak bilinen aronya anlatıldı.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ile Girişimcilik dersleri kapsamında düzenlenen "Tıbbi aromatik bitkilerden aronya" konulu konferansta, Şenpazar ilçesinde yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan arazileri aronya ile tarıma kazandıran Ercüment Oğuz, deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Oğuz, yaptığı konuşmada, İstanbul'da paslanmaz çelik üretimi alanında fabrikası bulunduğunu, Kovid-19 salgını sürecinde memleketi Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine geldiğini söyledi.

        Daha sonra memleketine yatırım yapmak istediğini anlatan Oğuz, "Katma değeri yüksek, ihracat kabiliyeti olan ve sağlık anlamında ciddi pozitif etkisi olabilecek bir ürün olduğunu düşünerek yola çıktım. Bu macera böyle başladı. Böyle büyüyebileceğini ben de düşünmüyorum. Şenpazar ilçesinde toplam 42 bin 800 civarında ağaç sayısına sahibiz. 125 dönüm ekili alanımız var. Şu anda Türkiye'de açık bahçecilikte en yüksek ağaca sahip ilk 3 işletmeden biriyiz." dedi.

        Salgının insanlara doğanın ve toprağın önemini hatırlattığını ifade eden Oğuz, geleceğin en önemli sektörünün tarım olacağını belirtti.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Tarımda Planlı Üretim ile ilgili de konuşan Oğuz, "Şu an tarımda Cumhuriyetin kuruluşundaki devrimler gibi bir devrim yaşanıyor. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye tarım anlamında inanılmaz bir yere gelecek." ifadelerini kullandı.

        Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar da ilçelerinin yaban mersini konusunda ciddi yol aldığını, Ercüment Oğuz gibi girişimcilerin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

        Programın sonunda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen tarafından Oğuz'a teşekkür belgesi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatlarında artış
        Konut fiyatlarında artış
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        3 kişi hayatını kaybetmişti! O anlar kamerada! Ters yönde ölüme yolculuk!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Büyükekşi'den Süper Kupa yanıtı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'den getirilen hastalara ziyaret
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        "Dostluk elçisi" pandalar ABD'ye gönderilecek
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 1900 rakımlı Göynük Dağı karla buluştu
        Kastamonu'da 1900 rakımlı Göynük Dağı karla buluştu
        Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 4 hükümlü yakalandı
        Kastamonu Valisi Dallı Cide ilçesinde incelemelerde bulundu
        Kastamonu Valisi Dallı Cide ilçesinde incelemelerde bulundu
        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da uyuşturucu haplarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Kıbrıs gazileri KKTC'nin kuruluşuna giden yolda Barış Harekatı'nın önemini...
        Kıbrıs gazileri KKTC'nin kuruluşuna giden yolda Barış Harekatı'nın önemini...
        Kastamonu'da kültür varlıklarına zarar veren hükümlü tutuklandı
        Kastamonu'da kültür varlıklarına zarar veren hükümlü tutuklandı