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        Horma Kanyonu bakım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı

        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bakım onarım çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:15 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:15
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        Horma Kanyonu bakım çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatıldı
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        Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bakım onarım çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı.

        Bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla yapılan ve kanyonun bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilmesini sağlayan ahşap yol, 2019 yılında faaliyete geçmişti.

        Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ziyarete kapatıldı.

        Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Horma Kanyonu yürüyüş platformu tamirat ve tadilat çalışmaları sebebiyle kapalıdır. Ziyarete açıldığında gerekli bilgilendirme yapılacak olup anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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