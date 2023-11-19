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        Kastamonu ormanlarında sonbahar ve kış güzelliği bir arada yaşanıyor

        Kastamonu'da yüksek kesimlerde mevsimin ilk karıyla eşsiz manzaralar oluştu, daha alçak kesimlerdeki ormanlarda sonbaharın renk tonları hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:38 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:38
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        Kastamonu ormanlarında sonbahar ve kış güzelliği bir arada yaşanıyor
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        Kastamonu'da yüksek kesimlerde mevsimin ilk karıyla eşsiz manzaralar oluştu, daha alçak kesimlerdeki ormanlarda sonbaharın renk tonları hakim oldu.

        Kentin Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgelerine mevsimin ilk karı düştü.

        Odayboğazı ve Isırganlık mevkilerindeki ormanlık alanlarda sonbaharın renk tonları güzel görüntüler sunarken bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde ise ormanlar beyaz örtüyle buluştu.

        Beyaza bürünen ormanlarda tabloyu andıran görüntüler ortaya çıktı.

        Kentin sonbahar ve kış güzelliğini sunan manzaraları dron ile görüntülendi.

        - "Doğanın her halini görebiliyoruz."

        Sürücülerden Musa Erat, AA muhabirine, bölgenin eşsiz doğal güzelliklere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Bölgede doğanın her halini görebilmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Erat, "Sahil bölgesinde sonbaharı yaşarken Yaralıgöz'de kışı görebiliyoruz. Bu sayede bizler de eşsiz güzelliklere şahit oluyoruz. Bir taraf sonbahar, diğer taraf kış. Mükemmel görüntüler var." dedi.

        Kastamonu'nun Ağlı ve Devrekani ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

        Ağlı'nın 1200 rakımlı Alınca Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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