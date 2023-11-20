Kastamonu'da ekipler, yüksek kesimlerdeki yollarda kar temizleme çalışması yapıyor

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

İlçede dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

Oluközü ve Akcakese grup köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin kar küreme çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.