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        Kastamonu'da ekipler, yüksek kesimlerdeki yollarda kar temizleme çalışması yapıyor

        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 19:02 Güncelleme: 20.11.2023 - 19:05
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        Kastamonu'da ekipler, yüksek kesimlerdeki yollarda kar temizleme çalışması yapıyor
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        Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

        İlçede dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

        Oluközü ve Akcakese grup köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürüttü.

        Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin kar küreme çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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