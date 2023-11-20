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        Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 5 ilçe etkilendi

        Kastamonu Valiliği, kent genelindeki olumsuz hava koşullarından 5 ilçenin etkilendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 23:01 Güncelleme: 20.11.2023 - 23:11
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        Kastamonu'daki olumsuz hava koşullarından 5 ilçe etkilendi
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        Kastamonu Valiliği, kent genelindeki olumsuz hava koşullarından 5 ilçenin etkilendiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Kasım'da kent genelinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olduğu belirtildi.

        Vali Meftun Dallı tarafından bu konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara talimat verildiği belirtilen açıklamada, "Olumsuz hava koşullarından başta Cide ilçemiz olmak üzere, Ağlı, Bozkurt, Küre ve İhsangazi ilçelerimiz etkilenmiş, ilimiz merkezi ve diğer ilçelerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Cide'ye bağlı Derebucağı köy yolu ile Cide-Bartın kara yolu Gebeş Mahallesi mevkisinde yolda çökme meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığı belirtildi.

        - Fırtına nedeniyle 3 tekne battı

        Fırtına nedeniyle Cide Merkez Liman bölgesinde 2, İlyasbey Balıkçı Barınağı'nda 1 olmak üzere toplam 3 teknenin battığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu mevkisinde yer alan bir işletmeyi su basmış olup, ilçedeki diğer işletmelerde herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Bozkurt ilçemize bağlı Sakızcılar, Kestanesökü, Kızılcaelma grup köy yolu, Ağlı ilçemize bağlı 5 yerleşim yerinin yolu ile Küre ilçemize bağlı 4 köyün bağlı olduğu grup yolu kapanmış olup, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince gerekli müdahale yapılmaktadır. Bazı ilçelerimize bağlı köylerimizde yer yer elektrik kesintileri meydana gelmekte olup, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan tüm kamu kurum kuruluşları herhangi bir olumsuzluğa müdahale için teyakkuz halinde bulunmaktadır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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