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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Kastamonu'da sarımsak fabrikasının enerjisi güneşten karşılanıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alan girişimci, sarımsak işleme fabrikasının üzerine kurduğu güneş enerji sistemi ile elektrik üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 11:06 Güncelleme: 26.11.2023 - 11:06
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        DOSYA HABER/TARIMDA YENİLENEBİLİR ENERJİ ATAĞI - Kastamonu'da sarımsak fabrikasının enerjisi güneşten karşılanıyor
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alan girişimci, sarımsak işleme fabrikasının üzerine kurduğu güneş enerji sistemi ile elektrik üretiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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