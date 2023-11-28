Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda merkez ilçede çocuğa cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S, Daday ilçesinde 7 ayrı suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.D. ve E.B, yakalandı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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