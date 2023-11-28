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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:05 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:05
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        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda merkez ilçede çocuğa cinsel istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S, Daday ilçesinde 7 ayrı suçtan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan E.D, Cide ve Doğanyurt ilçelerinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.D. ve E.B, yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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