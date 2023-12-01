Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 17:35 Güncelleme: 01.12.2023 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        İl merkezi ile Bozkurt, Daday ve Taşköprü ilçelerinde tespiti yapılan adreslerde yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Bankanın güvenlik kamerası görüntüsü de dosyada
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan COP28'de konuştu
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        HIV dünyada azalıyor, Türkiye'de artıyor
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Sosyal medyada hakaret suçuyla ilgili düzenleme önerisi
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Yağışlar haftanın ilk günü geri geliyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede "Pes" dedirtti!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        İsmail Kartal'ın kara talihi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Meteoroloji açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
        Kastamonu'da Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı
        İnebolu Limanı'nda fırtınada hasar gören mendirek dronla görüntülendi
        İnebolu Limanı'nda fırtınada hasar gören mendirek dronla görüntülendi
        Kastamonu'daki Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu sona erdi
        Kastamonu'daki Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu sona erdi
        Kastamonu'da fırtınanın ardından mahsur kalan balıkçı tekneleri için çalışm...
        Kastamonu'da fırtınanın ardından mahsur kalan balıkçı tekneleri için çalışm...
        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin yakıtının tahliyesine başlandı
        İnebolu sahilinde karaya oturan geminin yakıtının tahliyesine başlandı
        Görme engelli yüzücü Mehmet'in hedefi, uluslararası organizasyonlarda Türki...
        Görme engelli yüzücü Mehmet'in hedefi, uluslararası organizasyonlarda Türki...