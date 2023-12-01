Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

İl merkezi ile Bozkurt, Daday ve Taşköprü ilçelerinde tespiti yapılan adreslerde yakalanan, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.