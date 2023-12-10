Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Yaralıgöz Dağı'nın sisle bütünleşen manzarası dronla görüntülendi

        Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralıgöz Dağı'nın sisle bütünleşen manzarası dronla görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oluyor.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde Isırganlık mevkisinde başlayan sis, Esentepe ve Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşarak görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

        Vadilere çökerek, köyleri ve ormanlık alanları da kaplayan sis doğada güzel görüntüler oluşturdu.

        Yaralıgöz Dağı'nın sisli manzarası dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan kıydılar!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kastamonu'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kastamonu'da konuştu:
        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk deneme başarısız...
        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmasında ilk deneme başarısız...
        Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında
        Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitingi 104. yılında
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu kadınları 104 yıl sonra şimdi de Gazze için telgraf çekecek
        Kastamonu kadınları 104 yıl sonra şimdi de Gazze için telgraf çekecek