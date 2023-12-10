Yaralıgöz Dağı'nın sisle bütünleşen manzarası dronla görüntülendi

Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oluyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde Isırganlık mevkisinde başlayan sis, Esentepe ve Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşarak görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.

Vadilere çökerek, köyleri ve ormanlık alanları da kaplayan sis doğada güzel görüntüler oluşturdu.

Yaralıgöz Dağı'nın sisli manzarası dron ile görüntülendi.

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