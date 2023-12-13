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        Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonuyla görüntülendi

        Kastamonu'da, Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:13 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:13
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        Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonuyla görüntülendi
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        Kastamonu'da, Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Çatalzeytin ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Taner Çetin, sahilde gördüğü yunusları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Çetin, AA muhabirine, Karadeniz kenarında yunuslara çok sık rastlamadıklarını söyledi.

        Yunusların balık avlamak için kıyıya geldiğini düşündüğünü ifade eden Çetin, "Sanırım 3-4 yunus vardı. Bu mevsimde genelde kefal, istavrit ve hamsi avlarlar. Sahilden onları görünce görüntülemek istedim. Oldukça güzel görünüyorlardı." dedi.

        Görüntüleri sosyal medyasında da paylaştığını anlatan Çetin, yunusların sosyal medyada da ilgi gördüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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