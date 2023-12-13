Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı "Vamos" adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 18:17 Güncelleme: 13.12.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı "Vamos" adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

        İnebolu Liman Başkanlığı gözetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında kıyıya paralel duran geminin baş kısmı kuzey yönüne doğru çevrildi.

        Karadeniz Mahallesi sahili İnebolu-Abana kara yolu kenarındaki gemiyi kurtarma çalışmalarına 4’üncü günde de devam edildi.

        Ekipler ilk günkü çalışmalarında kıyıda bulunan ekskavatörün denize doğru ittiği gemiyi iki römorkör de halatlarla çekmeye çalışmıştı. İlk gün başarısızlıkla sonuçlanan kurtarma çalışmalarına sonraki günlerde de devam edildi.

        Çalışmaların 4’üncü gününde Gülsün Ana ve Bekir Baba adlı römorkörlere halatlarla bağlanarak kurtarılmaya çalışılan geminin bir miktar hareket etmesi sağlandı. Geminin baş tarafını kuzey yönüne doğru çevirmeyi başaran ekipler çalışmalarını gün boyu aralıksız sürdürdü. Gemi personeli de kurtarma çalışmalarını gemiden izledi.

        Römorkörlerin bütün güçleriyle yaptığı gemiyi kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

        Rusya'dan İnebolu Limanı'na getirdiği üre yükünü boşalttıktan sonra 27 Kasım'da fırtına nedeniyle iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi sahilinde karaya oturan,11 kişilik mürettebatın kurtarıldığı Kamerun bandıralı "Vamos" adlı 3 bin 666 grostonluk yük gemisini bulunduğu yerden çıkarmak için 3 gün önce yapılan ilk deneme başarısız olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonuyla görüntülendi
        Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonuyla görüntülendi
        Kastamonu'da kadın kuaförler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımını yaptı
        Kastamonu'da kadın kuaförler, huzurevi sakinlerinin kişisel bakımını yaptı
        Kastamonu Valisi Dallı, Bozkurt'ta incelemede bulundu
        Kastamonu Valisi Dallı, Bozkurt'ta incelemede bulundu
        Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da elektrikli battaniye patladı
        Kastamonu'da elektrikli battaniye patladı
        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında konser düzenlendi
        Kastamonu'da ilk kadın mitingi kutlamaları kapsamında konser düzenlendi