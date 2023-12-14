Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

        Kastamonu'da imam hatip liseleri arasında Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'da imam hatip liseleri arasında Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, il genelinden finale kalan 11 öğrenci katıldı.

        Jürinin değerlendirmesi sonucu Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Mısırlıoğlu birinci, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Samet Demirbaş ikinci, Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Yıldız ise üçüncü oldu.

        Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, imam hatip okullarının toplumun mutluluğuna rehberlik edecek gençler yetiştirmek üzere hizmet veren okullar olduğunu söyledi.

        Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        AFAD saat verdi! İstanbul ve Marmara için cuma alarmı!
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi belli oldu
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"
        "Çocuklarımı göstermiyorlar"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kastamonu'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Kastamonu'da çevreci balıkçılar ağlarına takılan çöpü kıyıya çıkarıyor
        Kastamonu'da çevreci balıkçılar ağlarına takılan çöpü kıyıya çıkarıyor
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz kayak sezonu için kar bekliyor
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz kayak sezonu için kar bekliyor
        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
        İnebolu'da karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonuyla görüntülendi
        Karadeniz kıyısındaki yunuslar cep telefonuyla görüntülendi