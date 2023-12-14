Kastamonu'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

Kastamonu'da imam hatip liseleri arasında Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması il finali düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, il genelinden finale kalan 11 öğrenci katıldı.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Kastamonu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatih Mısırlıoğlu birinci, Taşköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hamza Samet Demirbaş ikinci, Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ramazan Yıldız ise üçüncü oldu.

Şeyh Şabanı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, imam hatip okullarının toplumun mutluluğuna rehberlik edecek gençler yetiştirmek üzere hizmet veren okullar olduğunu söyledi.

Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mesut Şeker, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.