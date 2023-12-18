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        Kastamonu'da kar ve sisle buluşan ormanlar dronla görüntülendi

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:42
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        Kastamonu'da kar ve sisle buluşan ormanlar dronla görüntülendi
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        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu.

        Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaştı. Etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

        Kara yolu çevresindeki ormanlar kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Isırganlık ve Esentepe mevkileriyle Yaralıgöz Dağı'nda kar ve sisle oluşan eşsiz manzaralar dronla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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