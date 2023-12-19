Kastamonu'da 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da, haklarında cinayet ve insan kaçakçılığı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama" suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. yakalandı.

Kastamonu Jandarma Suç Araştırma timi tarafından kasten öldürme, ruhsatsız silah ve mermi alma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.G. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.