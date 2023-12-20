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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:57
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu çerçevede Cide ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 265 gram esrar ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

        Araçta bulunan M.K, Y.E.T. ve E.Ç, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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