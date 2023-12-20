Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu çerçevede Cide ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 265 gram esrar ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Araçta bulunan M.K, Y.E.T. ve E.Ç, gözaltına alındı.
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