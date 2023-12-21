Pınarbaşı'nda vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikram edildi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde vatandaşlara coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunuldu.

Pınarbaşı Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Şenol Yaşar tarafından vatandaşlara kara çorba dağıtıldı.

Yaşar, gazetecilere, her yıl 21 Aralık'ta geleneksel olarak coğrafi işaretli kara çorba ikramında bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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