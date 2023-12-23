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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

        Kastamonu'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 21:44 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:05
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı
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        Kastamonu'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda kaldı.

        Kastamonu-İnebolu kara yolunun Oyrak geçidi ile Kastamonu-Ankara kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde yoğunlaşan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kayan tırlar ve otobüsler, zaman zaman kara yollarının kapanmasına neden oldu. Trafiğe kapanan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri tarafından açılan yollarda ulaşım, tekrar kontrollü sağlandı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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