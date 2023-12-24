Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor Kastamonu'nun bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kastamonu'nun bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolunun Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, yer yer tipi şeklinde Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaştı.

Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye yaklaştığı kara yolunda, bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Sürücülerin yardımına, Karayolları 152. İnebolu Şube Şefliği Isırganlık Bakımevi karla mücadele ekipleri yetişti.

Araçlar, ekiplerin çalışmaları sonucu yola devam edebildi.

Güzergahta ulaşımın aksamaması için ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.