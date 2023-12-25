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        Kastamonu'da kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerinde kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:37
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        Kastamonu'da kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde üzerinde kağıt peçeteye emdirilmiş uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal edenlerin ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Araç ilçesinde şüphe üzerine durdurulan M.A.Ç'nin üzerinde yapılan aramada kağıt peçeteye emdirilmiş bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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