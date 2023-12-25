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        Kastamonu'da 3 evin yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde evi ateşe vererek, 3 evin zarar görmesine sebep olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 19:09 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:09
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        Kastamonu'da 3 evin yanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde evi ateşe vererek, 3 evin zarar görmesine sebep olduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Araç ilçesinde 23 Aralık'ta evi ateşe vererek, 3 evin zarar görmesine neden olduğu öne sürülen U.D, gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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