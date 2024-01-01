Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Türkeş Sezer Şimşek (30) idaresindeki 06 Z 1996 plakalı otomobil, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyrederken M.B. yönetimindeki 18 AAL 467 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü, yoluna bir süre devam ettikten sonra tekerleklerden duman çıkması üzerine durunca kaza yaptığını anladı.

Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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