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        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 23:20 Güncelleme: 01.01.2024 - 23:38
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        Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Türkeş Sezer Şimşek (30) idaresindeki 06 Z 1996 plakalı otomobil, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyrederken M.B. yönetimindeki 18 AAL 467 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Tır sürücüsü, yoluna bir süre devam ettikten sonra tekerleklerden duman çıkması üzerine durunca kaza yaptığını anladı.

        Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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