Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.T, S.Z, M.G. gözaltına alındı. M.G'nin ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.

Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki F.K. ile M.K. gözaltına alındı.