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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:09
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda il merkezinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.T, S.Z, M.G. gözaltına alındı. M.G'nin ikametinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.

        Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki F.K. ile M.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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