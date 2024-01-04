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        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi açıldı (2)

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever aile tarafından yaptırılan Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:56
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        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi açıldı (2)
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde hayırsever aile tarafından yaptırılan Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Binnur Çetinkaya Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, açılışta yaptığı konuşmada, 28 Şubat sürecinde meslek liselerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

        O dönemde uygulanan katsayı zulmünün meslek liselerine ciddi itibar kaybettirdiğini vurgulayan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm bu zorlukları ortadan kaldırarak meslek liselerinin tekrar itibar kazanmasını, önlerinin açılmasını sağladığını dile getirdi.

        Milli Eğitime ayrılan kaynağın son 20 yılda her dönem arttığına işaret eden Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanı'ma bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hem bugünümüzü hem yarınımızı kurtaracak adımlar atacak şekilde bize kaynak ayırmıştır. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

        Tekin, Türkiye'de ara eleman sıkıntısını yaşandığını, bunu aşmak için çeşitli uygulamalar ve projeler hayata geçirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "İnebolu'da, Kastamonu'da hangi ara elemana ihtiyaç varsa, hangi sektörde ihtiyaç varsa oturuyoruz ilgili ticaret odası, sanayi odası ya da ildeki büyük sanayi, yatırım kuruluşlarıyla, 'Neye ihtiyacınız var, oradaki meslek lisesi bünyesinde o programı açalım' diyoruz. 'Eğitimci kadrosunu beraber oluşturalım, akademik personel bizde olsun, meslekle ilgili derslerin içeriğini sizinle yazalım' diyoruz. Bu anlamda, 'proje okul' diye bir kavram ürettik. Şu an Türkiye'de 400 civarında sektöre hizmet eden her alanda meslek liseleri açıyoruz. Karşılığında sektörden istediğimiz de çocuklarımıza istihdam garantisi. Bakın yükseköğretim, lisans programlarını küçümsemek için söylemiyorum ama şu an birçok meslek lisesinden mezun çocuğumuz istihdam garantili olarak mezun oluyor. İstihdam edildikleri ücretler de benzetmek için söylemiyorum ama ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarması anlamında söylüyorum. Deprem bölgesinde bir sürü yatırım yapıyoruz, kepçe operatörlerinin maaşlarının 150 bin, 200 bin bandında olduğu söyleniyor. Şu anda ara eleman konusunda ciddi şekilde ihtiyaç var. Biz de meslek liselerini kullanarak bu ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz."

        Ülkenin eğitim yükünün sadece genel bütçeyle aşılamayacağına da dikkati çeken Tekin, "Eğitim, öğretim yükü, sadece Milli Eğitim Bakanlığı ya da sadece genel bütçeyle çözülecek bir şey değil. Bu yükün altına bütün ülkedeki 86 milyon insanımız, velilerimiz, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz hep beraber gireceğiz. Hep beraber bir seferberlik ortamını oluşturacağız ve ancak bu yükün altından bu şekilde kalkabiliriz. Hepimize düşen yükler var." ifadesini kullandı.

        Hayırsever iş insanı Mecit Çetinkaya ise yatırımlarının Allah güç verdiği sürece devam edeceğini, eğitime destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Açılış törenine Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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