Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya'da öğrencilerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Tosya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) öğrencilerle bir araya geldi.

        BİLSEM buluşmaları kapsamında Tosya Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakcı, başarıya giden yolda kendilerine ket vuranlara aldanmamalarını, kararlılıkla yürümeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

        Kendisinin de onlardan biri olduğunu belirten Kaymakcı, "Başarı çalışmakta, fırsatları değerlendirmekte ve her defasında daha iyiyi aramakta gizli. Bu nedenle sizlere etkili ve verimli çalışmayı tavsiye ediyorum. Bununla birlikte farklı düşünmenin ve olayları tersinden okumanın önemli olduğuna inananlardanım. Örneğin tarihin ne olduğundan ziyade ne olmadığına, tarihçinin kim olduğundan ziyade kim olmadığına odaklanmanızın düşünce dünyanızı değiştireceğini ve sizlere farklı ufuklar açacağını düşünüyorum." dedi.

        Tosya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ramazan Danacı da etkinliğe katılımından dolayı Kaymakcı'ya plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor
        Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor
        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Tekin: Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun...
        Bakan Tekin: Birçok çocuğumuz meslek liselerinden istihdam garantili mezun...
        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim...
        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim...
        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim...
        Kastamonu'da hayırsever ailenin yaptırdığı meslek lisesi ve mesleki eğitim...