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        Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin tanıtımı yapıldı

        Kastamonu'da özel bireylere meslek edindirecek "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" ile "Ahşaba Özel Dokunuş" projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:29 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:32
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        Kastamonu'da özel bireylerin hayatına dokunacak iki projenin tanıtımı yapıldı
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        Kastamonu'da özel bireylere meslek edindirecek "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" ile "Ahşaba Özel Dokunuş" projelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Ahşaba Özel Dokunuş" ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinin hazırladığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projelerinin tanıtımı, kentteki bir kafede yapıldı.

        Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü ve projelerin koordinatörü Ahmet Şirin, "Güçlü Aile Güçlü Özel Birey" projesinin 372 bin liralık bir proje olduğunu söyledi.

        Özel bireylere yönelik özendirme kursları düzenleneceğini belirten Şirin, "Özel bireylerimizin ve ailelerinin kapasitelerini, sosyal hayata uyumlarını, ekonomik hayatta gelişimlerini sağlamış olacağız. Özel bireylerimize yönelik çorba, tatlı ve kahvaltı hazırlama kursları verilecek. Böylelikle özel bireyleri servis elemanı ve aşçılık yönünden güçlendirmiş olacağız. Özel bireylerimizin ailelerine yönelik de aşçı yardımcılığı kursu vereceğiz. Böylece özel bireylerimizin aileleri de meslek edinmiş olacaklar." dedi.

        "Ahşaba Özel Dokunuş" projesi hakkında da bilgi veren Şirin, şunları kaydetti:

        "Bu projemizde de özel bireylerimizin meslek edinmelerini güçlendirmek için kurslarımız olacak. Ahşap oyma atölyesi açacağız. Aldıkları eğitim sayesinde özel bireylerin ürettikleri ürünlerden oluşan sergi açılacak. Bununla ilgili Ankara'ya teknik bir gezi düzenleyeceğiz ve özel bireylerin kapasitelerini güçlendirmiş olacağız. Ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı da bulacaklar. Projeden 30 öğrenci faydalanacak. Özel bireylerimiz hem sosyal hayata daha aktif katılacak hem de meslek edinerek toplum içinde yer edinmiş olacaklar. Kendilerine güvenleri de artmış olacak."

        Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise projenin özel bireyler ve aileleri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu çerçevede 30'a yakın etkinlik yapacaklarını kaydetti.

        Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım da projeler kapsamında özel bireylerin önemli tecrübeler kazanacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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