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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:12
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve esrar ele geçirildi.

        Araçta bulunan H.E, S.K. ve U.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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