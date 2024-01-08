Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve esrar ele geçirildi.
Araçta bulunan H.E, S.K. ve U.D. gözaltına alındı.
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