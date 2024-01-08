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        Tosya Belediyesi cepte anons uygulamasına geçti

        –Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye olarak cepte anons sitemine geçtiklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:56
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        Tosya Belediyesi cepte anons uygulamasına geçti
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        –Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye olarak cepte anons sitemine geçtiklerini açıkladı.

        Kavaklıgil, yazılı olarak yaptığı açıklamada, uygulama sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun bütün Tosyalıların anında ve ücretsiz olarak ilçedeki ilanları dinleyebileceğini belirtti.

        Yeni sistem sayesinde ses kirliliğinin de önüne geçileceğini belirten Kavaklıgil, şunları kaydetti :

        "Belediye olarak gelişen teknolojiye ayak uydurarak bir çok yeniliğe imza attık. Bunlardan biri de cepte anons sistemi. Bu sistem, belediyemizin bütün ilanlarının mobil cihazlar üzerinden takip edilmesini sağlamaktadır. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen hemşehrilerimizin, uygulama marketleri üzerinden ücretsiz olarak telefonlarına cepte anons uygulamasını indirmesi gerekmektedir. Sisteme giriş yaptıktan sonra, önce Kastamonu’nun seçilmesi daha sonra ise Tosya Belediyesinin seçilmesi gerekmektedir. Yapılacak bütün işlem bundan ibarettir. Bu işlemleri yaptıktan sonra, ister Tosya’da yaşasın, ister yurt içi veya yurtdışında yaşasın bütün hemşehrilerimiz belediyemizin hoparlöründen yapılan ilanları aynı zamanda dinleyebilecektir."

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