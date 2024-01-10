Başkan Kavaklıgil, belediye kurslarını ziyaret etti

–Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursları ziyaret etti.

Başkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tosya Belediyesi arasında imzalanan ortak protokol kapsamında Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde öğrencilere yönelik çeşitli kursları açtıklarını belirtti.

Kurslara katılan öğrenciler arasından geçen yıl Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi çıktığını hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 100 kadar 8. sınıf öğrencimize okullarında aldıkları eğitimleri pekiştirmek adına, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine de destek oluyoruz. Bugüne kadar 500'e yakın evladımız bu hizmetimizden faydalandı. İnşallah ailelerine çevrelerine ve devletimize hayırlı birer evlat olarak yaşamlarına devam edeceklerdir. Biz beş yıllık yönetimimiz içerisinde belediyecilik çerçevemizi çok geniş tutarak birçok alanda vatandaşlarımızın hizmet alabileceği eserleri ortaya koyduk. Elhamdülillah mutluyuz , huzurluyuz ve sizlerin karşısına tekrar çıkarken gururluyuz. Siz evladınıza sahip çıktınız , bizler de memleketimizin geleceğine sahip çıkıyoruz, her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyor bereketli bir gün diliyorum."