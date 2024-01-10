Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Başkan Kavaklıgil, belediye kurslarını ziyaret etti

        –Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Kavaklıgil, belediye kurslarını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursları ziyaret etti.

        Başkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tosya Belediyesi arasında imzalanan ortak protokol kapsamında Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde öğrencilere yönelik çeşitli kursları açtıklarını belirtti.

        Kurslara katılan öğrenciler arasından geçen yıl Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi çıktığını hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 100 kadar 8. sınıf öğrencimize okullarında aldıkları eğitimleri pekiştirmek adına, Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine de destek oluyoruz. Bugüne kadar 500'e yakın evladımız bu hizmetimizden faydalandı. İnşallah ailelerine çevrelerine ve devletimize hayırlı birer evlat olarak yaşamlarına devam edeceklerdir. Biz beş yıllık yönetimimiz içerisinde belediyecilik çerçevemizi çok geniş tutarak birçok alanda vatandaşlarımızın hizmet alabileceği eserleri ortaya koyduk. Elhamdülillah mutluyuz , huzurluyuz ve sizlerin karşısına tekrar çıkarken gururluyuz. Siz evladınıza sahip çıktınız , bizler de memleketimizin geleceğine sahip çıkıyoruz, her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyor bereketli bir gün diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Otobüsle muavinin üzerinden geçmişti! Kan donduran ifade!
        Otobüsle muavinin üzerinden geçmişti! Kan donduran ifade!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Başsavcılıktan açıklama! Kız çocuğu ipte asılı bulundu!
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Boeing,'hatasını kabul etti'
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Togg’un ikinci modelinin üzerindeki örtü kalktı! İşte adı ve özellikleri…
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        Kripto parada ETF karmaşası: SEC hesabı hacklendi
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti

        Benzer Haberler

        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de...
        Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 kişi yakalandı
        Tosya Belediyesi cepte anons uygulamasına geçti
        Tosya Belediyesi cepte anons uygulamasına geçti
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
        Görme engellilerden oluşan "Ekip Moni" üçüncü oyununu sahnelemeye hazırlanı...
        Görme engellilerden oluşan "Ekip Moni" üçüncü oyununu sahnelemeye hazırlanı...