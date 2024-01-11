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        Köpeklerin yaraladığı karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, tedavi edilerek doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:48
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        Köpeklerin yaraladığı karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
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        Kastamonu'nun Araç ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan karaca, tedavi edilerek doğaya salındı.

        İlçeye bağlı Karacalar köyü yakınlarında köpeklerin saldırısına uğrayan karaca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

        Yaralanan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Veteriner hekim tarafından muayenesinde açık yarası olduğu tespit edilen karaca tedavi altına alındı.

        Birkaç gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan karaca, DKMP Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince yeniden doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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