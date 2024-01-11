Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da canlı hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.

        Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlçede büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi sebebiyle 10 Ocak tarihli Tosya İlçesi Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararı gereğince ilçemiz hayvan pazarı ikinci emre kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Tartıştığı memuru 15 kurşunla vurdu! 'İyi hal' indirimi aldı
        Tartıştığı memuru 15 kurşunla vurdu! 'İyi hal' indirimi aldı
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Köpeklerin yaraladığı karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
        Köpeklerin yaraladığı karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil gazetecilerle bir araya geldi
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil gazetecilerle bir araya geldi
        Paralimpik Judo Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Paralimpik Judo Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
        Başkan Kavaklıgil, belediye kurslarını ziyaret etti
        Başkan Kavaklıgil, belediye kurslarını ziyaret etti