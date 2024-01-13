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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

        Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:21
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        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
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        Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

        Kentte kar yağışı, özellikle Ağlı ve Küre ilçeleri ile Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğunlaştı. Kar yağışının yanı sıra soğuk havanın da etkili olmasıyla yer yer buzlanma meydana geldi.

        Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçelerin yüksek kesimlerinde Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kar yağışının sürdüğü Ağlı ve Küre ilçelerinde ekipler, kapalı köy yollarının açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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