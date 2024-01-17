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        Kastamonu'da yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kastamonu'da yaban geyiğini kovalayan kurt sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 21:57 Güncelleme: 17.01.2024 - 21:57
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        Kastamonu'da yaban geyiğini kovalayan kurt sürüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Kastamonu'da yaban geyiğini kovalayan kurt sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Ağlı-Kastamonu kara yolunda araçla hareket halinde olan Küre Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin önüne ilk önce yaban geyiği ardından da kurt sürüsü çıktı.

        Ekipler bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

        Görüntülerde yaban geyiğinin asfalt yola çıktığı, ardından da kurt sürüsünün geldiği görülüyor. Yaban geyiği ayaklarıyla kurtları uzaklaştırmak isteyerek hızla yoldan geçiyor. Daha sonra yaban geyiği ve kurtlar gözden kayboluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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