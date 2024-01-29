Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 205, Kartalkaya'da 175, Palandöken'de 170, Sarıkamış'ta 159, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 129, Uludağ'da 76, Keltepe'de 70, Erciyes'te 66, Haserek'te 52, Çambaşı'nda 49, Ilgaz ve Yalnızçam'da 41, Mersivan'da 35, Zigana'da 34, Kop'ta 31, Abalı ve Yıldıztepe'de 30, Yıldız Dağı'nda 25, Yedi Kuyular ve Elmadağ'da 13, Denizli ve Murat Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)
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