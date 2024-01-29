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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:08
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 205 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 205, Kartalkaya'da 175, Palandöken'de 170, Sarıkamış'ta 159, Palandöken 2'de 135, Ergan'da 129, Uludağ'da 76, Keltepe'de 70, Erciyes'te 66, Haserek'te 52, Çambaşı'nda 49, Ilgaz ve Yalnızçam'da 41, Mersivan'da 35, Zigana'da 34, Kop'ta 31, Abalı ve Yıldıztepe'de 30, Yıldız Dağı'nda 25, Yedi Kuyular ve Elmadağ'da 13, Denizli ve Murat Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 29.01.2024 En düşük En yüksek
        Hakkari KY -15 -7
        Kartalkaya KY -14 -7
        Sarıkamış HKY -18 -6
        Palandöken ÇB -15 -9
        Ergan ÇB -14 -7
        Erciyes ÇB -15 -6
        Kartepe KY -5 -4
        Uludağ KY -8 -3
        Çambaşı KY -8 -4
        Yıldıztepe KY -9 -4
        Mersivan ÇB -6 -2
        Yalnızçam ÇB -22 -7
        Ilgaz KY -11 -5
        Yıldız Dağı KY -9 -3
        Zigana KY -13 -5
        Kop ÇB -17 -7
        Denizli ÇB -10 -4

        (KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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