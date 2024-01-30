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        Kastamonu'da 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:14
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        Kastamonu'da 79 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan karın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

        Açıklamada, "29 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 196 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla sabah itibarıyla 148 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 79 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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