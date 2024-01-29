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        Kastamonu'da 196 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 196 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 29.01.2024 - 13:05
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        Kastamonu'da 196 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 196 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan karın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

        Açıklamada, "28 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 177 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla, sabah itibarıyla 85 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 196 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir." bilgisi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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