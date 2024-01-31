Kastamonu'da uyuşturucu operasyonları
Kastamonu'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tespit edilen bir ikamete operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 13 tabanca fişeği, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve sikke ele geçirildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen 2 kişinin üst ve ikametinde yapılan aramada sahte para, 19,62 gram uyuşturucu madde, 28 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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