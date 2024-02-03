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        Kastamonu'da gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:13 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:13
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        Kastamonu'da gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Abana ilçesinde evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

        İlçe merkezinde bulunan binadaki dairenin mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.

        Bu sırada evde bulunan Selma Acar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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