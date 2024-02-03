Kastamonu'da gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Abana ilçesinde evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
İlçe merkezinde bulunan binadaki dairenin mutfak bölümünde gaz sıkışması sonucu patlama yaşandı.
Bu sırada evde bulunan Selma Acar, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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