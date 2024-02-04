Tosya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
F.K. yönetimindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, Sapaca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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