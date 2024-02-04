Kastamonu'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Hatice Ş. (44) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Ş. (64) yaralandı. Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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