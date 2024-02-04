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        Kastamonu'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:51 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:51
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        Kastamonu'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Hatice Ş. (44) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

        Motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan annesi Necla Ş. (64) yaralandı. Ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

        Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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