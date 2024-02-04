Kastamonu'da otomobille çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Hatice Ş. (44) idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.