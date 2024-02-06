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        Kastamonu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 13:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:08
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        Kastamonu'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği deprem felaketinde vefat eden vatandaşlar Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde anıldı.

        Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir öncülüğünde İlçe Devlet Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikramı yapıldı.

        Çorba ikramından sonra depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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