İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın ikinci Kastamonu kampı sürüyor

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki ikinci kampı devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı'nın teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz yönetiminde 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Atilla Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlık kapsamında ikinci kamplarının 31 Ocak'ta başladığını söyledi.

Hazırlıkların oldukça verimli geçtiğini ifade eden Öztürk, "Birinci kampımız 3 hafta sürmüştü. Bir haftalık dinlenmenin ardından ikinci kampımız başladı. Şu an kampımız oldukça verimli geçiyor. Görme engelliler mili takımımız da burada. Onlarla da ortak antrenmanlar yapıyoruz, bu antrenmanlar da oldukça verimli geçiyor." dedi.