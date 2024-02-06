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        Kastamonu'da "6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi" açıldı

        Kastamonu'da 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:18
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        Kastamonu'da "6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi" açıldı
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        Kastamonu'da 6 Şubat Depremleri Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı.

        Vali Meftun Dallı, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çoğunluğu Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılışında yaptığı konuşmada, deprem gerçeği ile yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

        6 Şubat depremlerinin ülkenin tarih boyunca gördüğü en büyük felaketlerden biri olduğunu vurgulayan Dallı, şöyle konuştu:

        "Asrın felaketi diyoruz ama aslında asırdan da daha uzun bir süre böyle bir felaket bu topraklarda yaşanmamıştı. Çok büyük bir acı. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Özellikle Hatay, Kahramanmaraş gibi şehirlerimiz yerle bir oldu. İlk günden itibaren milletimiz oradaki yaraları sarmak için her türlü fedakarlığı yaptı ve bugün de yapmaya devam ediyor.

        Orada devletimiz konutları teslim etmeye başladı. Vatandaşlarımızın bu süre içerisinde barınmalarını sağlamak için önce çadır, sonra konteyner kentler kuruldu. Her türlü imkan seferber edildi ve bugün gelinen noktada şükürler olsun. Tabii daha yapılacak çok şey var bölgede ama insanlarımızın rahat bir ortamda bu kışı da geçirmeleri için her şey sağlanmış durumda."

        Kastamonuluların da bu süreçte önemli işler yaptığını belirten Dallı, şöyle devam etti:

        "Her türlü afete hazırlıklı olmamız lazım. Şunu kabul etmemiz lazım ki Anadolu bir deprem coğrafyası. Kuzey Anadolu Fayı da ilimizin güney kısmından geçiyor, Tosya ilçemiz ve İhsangazi ilçemizden. Bu bölge de aynı zamanda bir deprem kuşağı, bizim de her türlü depreme hazırlıklı olmamız lazım. İnsanlarımızın artık bir deprem olduğunda deprem öncesinde deprem anında deprem sonrasında ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Binalarımızı, yapılarımızı uygun şekilde yapmaya fevkalade dikkat etmemiz gerekiyor. Bu coğrafyada bu deprem gerçeğiyle yaşamayı artık öğrenmemiz lazım."

        Konuşmanın ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

        Depremin yaşandığı illerde çekilen 80 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Protokol üyeleri daha sonra alanda bulunan AFAD ve UMKE ekiplerini ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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