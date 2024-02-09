Kastamonu'da 65 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
Kastamonu'da 65 suç kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kastamonu'da 65 suç kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamda hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen H.M, il merkezinde düzenlenen operasyonla sokakta gözaltına alındı.
H.M'nin farklı illerde 65 suç dosyası olduğu belirlendi.
Öte yandan zanlının yakalanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntüye göre, bir süre takip edilen zanlı bir polis memuru tarafından yakalanarak yere yatırılıyor. Diğer ekiplerin gelmesiyle zanlı gözaltına alınıp polis aracına bindirilip emniyete götürülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.