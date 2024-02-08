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        Farklı ülkelerden gençler Tosya'da ağırlanıyor

        Tosya Belediyesi Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında "Yeşil Uygulamalar Gençlik Çalışanları Değişimi" programı ilçede gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:23
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        Farklı ülkelerden gençler Tosya'da ağırlanıyor
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        Tosya Belediyesi Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında "Yeşil Uygulamalar Gençlik Çalışanları Değişimi" programı ilçede gerçekleştiriliyor.

        Tosya Belediyesi Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında farklı ülkelerden ve Türkiye'deki farklı şehirlerden gelen 50 genç, "Green Practices" Yeşil Uygulamalar temasıyla Tosya'da ağırlanıyor.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda önemli olanın bu gibi projelerin sonunda ortaya çıkan fikirlerin uygulanabilmesi olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin güzel bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Ünsal, "Doğayı koruyabilmemiz gerekiyor. Bu konuda yabancı ülkelerden gelen gençlerin fikirlerini dikkate alarak burada yerelde yapılması gereken küçük dokunuşlarda olsa bunları yapabilmek hedefimiz. Umarım güzel bir geçirirler. Tosya, Kastamonu ve ülkemiz için de güzel bir tanıtım vesilesi. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise, "Tosya Belediyesi olarak Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu olan Türkiye'deki nadir belediyelerden bir tanesiyiz. Yakın zaman önce bir program gerçekleştirmiştik. Lise düzeyindeki arkadaşlarımızla hem Avrupa’dan gelen hem de Türkiye'deki teknik liselerden katılım sağlayan arkadaşlarımızla bir organizasyon gerçekleştirmiştik. Bugün ise, 18-30 yaş arası hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den Tosya'mızda misafir ettiğimiz arkadaşlarımızla sohbet etme fırsatı bulduk. Buradaki amaç sürdürülebilirliği sağlamak. Daha fazla yeşil ile alakalı nasıl projeler gerçekleştirilir bunlar üzerine istişareler yaparak fikir ortaya çıkartmak için bir organizasyon gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Yabancı öğrenciler, Kaymakam Ünsal ve Başkan Kavaklıgil'in çalışmaları ve görev sahaları hakkında bilgiler aldı.

        Programın sonunda, Tosya Belediyesi tarafından öğrencilere yerel lezzetler ikram edildi.

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