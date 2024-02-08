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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:57
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda tespit edilen S.Ç'nin üzeri ve evinde yapılan aramada, esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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