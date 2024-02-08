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        Ilgaz Dağı'nda işletmeciler de ziyaretçiler de yarıyıl tatilinden memnun kaldı

        Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili "dolu dolu" geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:58
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        Ilgaz Dağı'nda işletmeciler de ziyaretçiler de yarıyıl tatilinden memnun kaldı
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        Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili "dolu dolu" geçti.

        Kayakseverler, Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki 5,6 kilometrelik pistte çam ormanlarının arasında 1838 metreye iniş yaparken, kayak ve snowboardla da kayma imkanı buldu.

        Kayak merkezi, Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük gibi illerden de ziyaretçi ağırladı.

        Yarıyıl tatilinde bölgeye gelen ziyaretçilerin bir kısmı kızakla kayarak keyifli vakit geçirmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

        Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, "dolu dolu" bir yarıyıl tatili geçirdiklerini söyledi.

        Herkesin durumdan memnun olduğunu dile getiren Kaya, "Oldukça yoğun bir yarıyıl tatili geçirdik, işletmeler tamamen doldu. İşletmecilerin de gelen ziyaretçilerin de çok memnun olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Ilgaz Dağı'nın bambaşka bir doğası olduğunu vurgulayan Kaya, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

        Ankara'dan Ilgaz Dağı'na gelen Sümeyye Kaya ise lise öğrencisi olduğunu belirterek, "Ailemle geldik. Ben kayak yapmayı yeni yeni öğreniyorum, bir yandan da kardeşime kayak yapmayı öğretiyorum. Tatili değerlendirdik. Kış sezonu bitiyor artık, bir daha gelme şansımız olmaz. Eğlenmek için geldik." dedi.

        Ziyaretçilerden Cansu Ayaşlı da Ankara'dan geldiğini ifade ederek, "Hafta sonunu böyle geçirelim dedik, çok keyifliydi. Biraz kayak yapmak istedik, ilk kez yapıyorum. Ortam güzel ama çok kalabalık. Daha önce hiç kayak tesisine gitmemiştim, ilk kez geliyorum." diye konuştu.

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