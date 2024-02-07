Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

Çevredekilerin haber vermesi ile köye Tosya Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Akbük köyünde Fikret Çaptır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Çaptır ve Servet İbiş'e ait samanlığa sıçradı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile alt katı ahır olarak kullanılan 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

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