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        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile alt katı ahır olarak kullanılan 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 19:13 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:21
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        Kastamonu'da çıkan yangında bir ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev ile alt katı ahır olarak kullanılan 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Akbük köyünde Fikret Çaptır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Çaptır ve Servet İbiş'e ait samanlığa sıçradı.

        Çevredekilerin haber vermesi ile köye Tosya Belediyesi İtfaiyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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