Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Bozkurt'ta 97 ünite kan toplandı

        Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlediği kampanyada 97 ünite kan bağışı toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:43 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozkurt'ta 97 ünite kan toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlediği kampanyada 97 ünite kan bağışı toplandı.

        Türk Kızılay Bozkurt Şube Başkanı Erol Nugay, gazetecilere, Bozkurt'ta düzenle bir günlük kampanyaya gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "İlçemizde düzenlediğimiz kan toplama kampanyasında 97 ünite kan alındı. Diğer ilçelerde toplanan kan oranlarına baktığımızda, hemşehrilerimizle bir kez daha gurur duydum." dedi.

        Nugay, kampanyada kendilerini yalnız bırakmayan Bozkurt halkına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Kredi kartına düzenleme nasıl olacak?
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        Türkiye'nin havası en kirli 20 bölgesi belli oldu
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İngiliz uyruklu anaokulu öğretmenini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Roma, Efe Akman için harekete geçti!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Teröristlerin çantalarından çıkanlar belli oldu!
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Tüketici kredileri masaya yatırıldı
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Yağmur ormanlarında yaşayanlarda görülen hastalık, yüzünü tanınmaz hale getirdi
        Son gün bombası: Muci...
        Son gün bombası: Muci...
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Serdar Dursun yeniden Fenerbahçe'de!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        O anlar kamerada! Zabıtaya döner bıçağıyla feci saldırı!
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Ünlü havayolu şirketi yolcuları 'tartacak'
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        Nükleer füzyon: İngiltere'de yapılan bir deneyde rekor seviyede enerji üretildi
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        MOSSAD soruşturmasında itiraf geldi!
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Yeni çalışmaya dikkat! Diyabet gelişiminden yüzde 30-40 koruyor
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Kutlamada sevgilisi yer almadı
        Ya izin ya para
        Ya izin ya para
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        "Sırtımı bir erkeğe yaslamam"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 65 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
        Kastamonu'da 65 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da...
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Deniz Feneri Kastamonu temsilciliği 2023'te 10 milyon liranın üzerinde yard...
        Deniz Feneri Kastamonu temsilciliği 2023'te 10 milyon liranın üzerinde yard...
        Farklı ülkelerden gençler Tosya'da ağırlanıyor
        Farklı ülkelerden gençler Tosya'da ağırlanıyor
        Ilgaz Dağı'nda işletmeciler de ziyaretçiler de yarıyıl tatilinden memnun ka...
        Ilgaz Dağı'nda işletmeciler de ziyaretçiler de yarıyıl tatilinden memnun ka...