Bozkurt'ta 97 ünite kan toplandı

Türk Kızılay ekiplerinin Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde düzenlediği kampanyada 97 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay Bozkurt Şube Başkanı Erol Nugay, gazetecilere, Bozkurt'ta düzenle bir günlük kampanyaya gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "İlçemizde düzenlediğimiz kan toplama kampanyasında 97 ünite kan alındı. Diğer ilçelerde toplanan kan oranlarına baktığımızda, hemşehrilerimizle bir kez daha gurur duydum." dedi.

Nugay, kampanyada kendilerini yalnız bırakmayan Bozkurt halkına ve destek veren kurumlara teşekkür etti.