Kastamonu'da toplu sünnet düğünü yapıldı

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi.

Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'ndaki program, mehteran takımı ve sünnet olan çocukların alana girişiyle başladı.

Çocukların yüzlerinin boyanmasının ardından protokol üyeleri sünnet ettirilen 42 çocuğa hediyeler verdi.

Kuzeykent Mahalle Muhtarı Hakan Çölez, sünnet düğününe gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu söyledi.

Çok güzel bir program olduğunu belirten Çölez, "Bu programın bu kadar güzel olması noktasında bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu atmosferi bizlerle buluşturduğunuz için 42 çocuğum adına hepinize çok teşekkür ederim." dedi.

Düğün için herkesin elinden geldiğince destek verdiğini dile getiren Çölez, "Yaklaşık 2,5 aylık bir sürenin sonunda bizlere inandınız ve ben bu mahallenin bir ferdiyim diyerek bu programı gerçekleştirmek için çok uğraştınız. Normalde yapılan çalışmayı övmeyi sevmem ama bu akşam siz çok güzelsiniz. Bu akşam doyasıya eğleneceğiz." diye konuştu. Çölez, organizasyonun altıncısını gelecek yıl daha kalabalık yapacaklarına inandıklarını ifade etti. Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.