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        Kastamonu'da bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan gelini tutuklandı

        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan gelini tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:26
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        Kastamonu'da bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan gelini tutuklandı
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        Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan gelini tutuklandı.

        İlçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nevin Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

        İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolmuş, Musaoğlu'nun kızlarının bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün soruşturma başlatılmıştı.

        Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın ve eşi Nevin Musaoğlu gözaltına alınmış, Aydın Musaoğlu dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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